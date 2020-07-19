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Ankara metrosunda şarkı kavgası

Ankara'da metroda yüksek sesle şarkı söyleyen kişiye tepki gösteren bir yolcu, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

08:43 -
Haberler Gündem

Ankara’da dün akşam saatlerinde metroda oturduğu yerden yüksek sesle şarkı söyleyen bir kişi, diğer yolcuların tepkisini çekti. İddiaya göre; kimliği belirsiz bir yolcu birkaç kez uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmeyen kişinin üzerine yürüdü. Aynı kişi, “Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin” diyerek şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Diğer yolcuların müdahalesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şarkı söyleyen kişinin alkollü olduğu öne sürülürken bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Sosyal medyada paylaşılan o anlar polemik konusu oldu. Kullanıcıların bir kısmı adama tepki gösterilmesini eleştirirken bazı kullanıcılar müdahaleye hak verdi.

O anlara ilişkin yapılan yorumların birkaçı şu şekilde:

* Bir kere uyarsa yeterdi sanki.

* Yetmezdi, yine devam ederdi söylemeye.

* Adam haklı pavyon mu orası. (DHA)

Ankara şarkı
Son güncelleme: 09:30 19.07.2020
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