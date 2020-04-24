Ankara sahur vakti: Ankara’da sahur saat kaçta? Diyanet 2020 Ankara imsakiye…

İslam dünyası ve tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen mübarek üç aylardan Ramazan Ayı’nın ilk günü geride kaldı. İslamın şartlarından oruç ibadeti için niyet eden Ankaralılar da ezan saatlerini araştırıyor. Ankara’da sahur için hazırlıklar sürerken imsak vaktinin kaçta olduğu merak ediliyor. Diyanet geçtiğimiz günlerde ise Ankara İmsakiyesini yayımlamıştı. Peki Ankara’da sahur saat kaçta? Ankara’da sahur vakti ne zaman? İşte 2020 Diyanet Ankara imsakiyesi ve sahur vakitleri…

ANKARA’DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da ilk iftarın ardından ikinci gün niyeti için bu gece sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 Ankara İmsakiyesine göre sahur bu gece saat 04:16’da yapılacak.

ANKARA İMSAKİYE 2020



ANKARA İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 05:51 12:52 16:38 19:43 21:10 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:16 05:49 12:52 16:39 19:44 21:11 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:39 12:50 16:41 19:52 21:22 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:38 12:50 16:41 19:53 21:24 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:54 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:51 05:31 12:50 16:42 19:59 21:32 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:35 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:38 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:40 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:39 05:24 12:50 16:44 20:06 21:44 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:38 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:46 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:50



ORUÇ İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Uzmanlar, oruç tutmanın sağlık açısından pek çok yararı olduğunu söylüyor. Bunlardan birkaçı şöyle:

Oruç sağlıklı kilo vermeye yardımcı olmaktadır ve bu gerçek bilimsel olarak ispatlanmıştır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılmaya başlanır. Oruçlu olunan dönemde karaciğer hücreleri kendini yenileme fırsatı bulmaktadır. Oruç yeme alışkanlığı bozukluğunu gidermeye yardımcı olabilir. Yeme alışkanlığı, başta sindirim sağlığı olmak üzere, genel sağlık açısından oldukça önemlidir.

Oruç sırasında, vücuttaki toksinler atılır. Aç kalmak, vücudun serbest radikaller ile mücadele etmesini kolaylaştırır, aynı zamanda iltihap oluşumunu engeller. Bilimsel araştırmalar Orucun zihinsel fonksiyonları arttırdığını ortaya koymaktadır. Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlar.

RAMAZAN AYININ ANLAMI, ÖNEMİ VE MAHİYETİ

1- İnsanlığı, içine düştüğü karanlık ortamdan çıkarıp aydınlığa kavuşturan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu ayda inmeye başlamıştır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor: “Ramazan ayı: insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kuran indirilen aydır.'

Kur'an-ı Kerim; milâdî 610 yılının Ramazan ayında Mekke yakınlarındaki Hira dağında “oku' emri ile in meye başlamış, ayetler ve sûreler halinde 23 sene devam ederek Peygamberimizin ifa ettiği vedâ haccı sırasında son ayetin gelmesiyle tamamlanmıştır. Beşeriyetin ufkunda batmayan bir güneş gibi doğan bu yüce kitap, dünya durdukça insanlığı aydınlatmaya devam edecektir.

2- Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği, yaratılmışların en şereflisi, Allah'ın en sevgili kulu, sözleri, yaşayış ve davranışları ile insanlık için en yüksek ve en mükemmel ahlak örneği, son ve en büyük Peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir. O'na bu kutsal görevin verildiği Ramazan ayı, hiç şüphesiz insanlık için bir dönüm noktası olmuştur.

3- Bin aydan hayırlı olan “Kadir Gecesi” bu ayın içindedir. Bu gece, bizim için iyi değerlendirilmesi gereken büyük bir İlahî lütuftur. Bu gecenin ne kadar faziletli olduğu Kur'an-ı Ke- rim'de, “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” anlamındaki ayette açıkça bildirilmiştir. Bu ayet, aynı adı taşıyan “Kadir” sûresinde yer almaktadır.

4- İslam'ın beş şartından biri olan ve mü'minleri kötülüklerden arındırıp adeta melekleştiren oruç, bu ayda tutulmaktadır. İnsana melekî hasletler kazandırarak onu ahlaken yükselten orucun karşılığı da, diğer ibadetlerden farklı olacak ve mükafatı bizzat Allah tarafından verilecektir.

5- Ramazan ayının diğer bazı özellikleri hakkında da Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı girince cennet kapılan açılır, cehennem kapılan kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.”

Bu hadis-i şerifin ifade ettiği anlam şudur: Ramazan ayında mü'min, kendisini cennete götürecek ibadetler ve iyi işler yaptığı için cennet kapıları ona açılmış, kendisini cehenneme sürükleyecek kötülüklerden uzaklaşacağı için de cehennem kapıları onun için kapanmış olacaktır. Yine bu ayda mü'min, nefsinin kötü arzularına ve şeytanın isteklerine uymayacağı için, şeytan zincire vurulmuş gibi olacağından artık oruçluyu aldatamıyacak ve ona olumsuz bir etki yapamayacaktır.

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

Belirli şartlan taşıyan her erkek ve kadına Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Allah'ın kesin emridir. Bu şartlar şunlardır:

1- Müslüman olmak,

2- Akıllı olmak,

3- Erginlik çağına gelmiş bulunmak.

Ancak oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile yolcu olanlar oruç tutmayı erteleyebilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da memleketlerine dönünce tutamadıkları günlerin orucunu kaza ederler.

Kur'an-ı Kerim'de bu konudaki ayetin anlamı şöyle: “Sizden bu ayı idrak eden oruç tutsun; hasta veya yolculukta olanlar, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez.”

Bir hasta oruç tuttuğu takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkarsa Ramazan da oruç tutmayabilir. Ancak kaç gün oruç tutmamışsa iyileşince tutamadığı bu oruçları kaza etmesi farzdır. İyileşme ihtimali olan bir hasta, hastalığı sebebiyle tutamadığı oruçların yerine fidye veremez. Sağlığına kavuşunca orucu kaza etmesi lazımdır.

Fakat oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi kalmayan hastalar, oruç tutmazlar. Ramazan ayının her günü için birer fidye verirler. Bu fidyeler Ramazanın başında verilebileceği gibi Ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir. Bu gibi hallerde verilecek fidyenin tutarı fitre kadardır. Fidyelerin hepsi topluca bir fakire verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Eğer oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ve iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride iyileşip oruç tutabilecek duruma gelirlerse, tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler sadaka yerine geçer.

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