Ankara Valiliği, kentin kritik corona verisini böyle duyurdu: Ne yazık ki…

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda “Virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı Ankara’mızda ne yazık ki Mayıs ayına göre 1.6 kat artış gösterdi” dedi.

“Bu bir maske, mesafe, temizlik uyarısıdır” ifadeleri kullanılan valilik açıklamasında “Sonuçlar, alınan tedbirlere ne kadar bağlı kaldığımızın acı bir göstergesi” denildi.

VALİ ŞAHİN’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından vatandaşlara corona virüsü konusunda çağrıda bulundu.

Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Ankaralılar! Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret, biraz daha dikkat, biraz daha sabırla elbette gerçekleştirebiliriz.

* Yeter ki isteyelim! Yeter ki azmedelim!