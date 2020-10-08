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Ankara Valiliği’nden hava durumu uyarısı! Yarına dikkat!

Ülkenin batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli yağışın etkisi altına girerken, Ankara Valiliği'nden de hava durumu uyarısı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, cuma günü sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

20:03 -
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Ankara Valiliği’nden hava durumu uyarısı! Yarına dikkat!

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği resmi Twitter hesabından paylaştığı uyarıda şu açıklamalara yer verdi; Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir.

Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ’DEN 9 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta ve Burdur çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara Bartın Bolu Burdur Cuma Düzce Eskişehir HAVA DURUMU Isparta Meteoroloji tweet Twitter Zonguldak
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