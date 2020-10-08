Ankara Valiliği’nden hava durumu uyarısı! Yarına dikkat!

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği resmi Twitter hesabından paylaştığı uyarıda şu açıklamalara yer verdi; Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir.

Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir. Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. pic.twitter.com/G5JmTNJIZo — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 8, 2020

METEOROLOJİ’DEN 9 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta ve Burdur çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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