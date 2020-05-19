Ankara’da 19 Mayıs coşkusu evlere taşıdı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, ”Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin önünü açma, onlara her konuda destek vermek için bütün imkanlarımızla yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bugün 101. yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı pandemi sebebiyle buruk kutluyoruz. Bizler de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan gençlerimizin yanına gitmek istedik. Bu vesileyle otobüslerimizi süsleyerek orkestra eşliğinde balkonlardan 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayalım istedik” dedi.

Gezi otobüslerindeki Kent Orkestrası, İzmir’in Dağları, Gençlik Marşı, Hoş Gelişler Ola, 10. Yıl Marşı, Son Verdim Kalbimin İşine, Senden Başka, Mavi Boncuk, Hayat Bayram Olsa, Delisin, Yalan Dünya, Ankara’nın Bağları, Kesik Çayır, Hey On beşli ve Osman Aga şarkılarını çaldı.

Yenimahalle, Çankaya, Sincan, Etimesgut, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde gerçekleşen kutlama turlarında Ankaralı sanatçılar kadar DJ’ler de vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

”CADDELERİ GEZEREK 19 MAYIS COŞKUSUNU YAŞADIK”

Ankara Genç Müzisyenler Topluluğu Başkanı Serkan Hotoğlu, ”Bu kutlama programında olmaktan onur duyduk. Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir görev verdi. Enstrümanlarımızla, sözümüzle, müziğimizle Ankaralılar için caddeleri gezerek 19 Mayıs coşkusunu yaşadık” diye konuştu.