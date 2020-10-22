Ankara’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Batıkan Y. kullandığı otomobil, Kızılay istikametinde ilerlerken Harun Ö. kontrolündeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle iki araç içinde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

ANANEM DUYMASIN KALP KRİZİ GEÇİRİR

Öte yandan Batıkan Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan ve kazanın şiddetiyle şoka giren yaralı yolculardan biri polis ekiplerine, “Aileme haber vermeyin ananem duysa kalp krizi geçirir” dedi. Araçlarda yapılan incelemede bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

YARALI SÜRÜCÜNÜN KALBİ DURDU

Kazaya karışan diğrer aracın sürücüsü Harun Ö. de araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran Harun Ö.'ye dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı. Harun Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.