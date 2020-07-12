Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem! 12 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

AFAD, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde saat 17.52’de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Ankara’daki depremin yerin yaklaşık 9 kilometre altında olduğu kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, son depremler Ankara ve İzmir Körfezinde meydana geldi. Türkiye’de son dakika depremlerin hangi illerde ve kaç şiddetinde olduğu bilgilerini yazımızda paylaştığımız bağlantılardan takip edebilirsiniz. İşte 12 Temmuz son depremler listesi…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD’ın yayımladığı son depremler listesinde, en son deprem saat 17.52’de Ankara’da meydana geldi. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin öncesinde ise saat 17.36’da İzmir Körfezinde 2.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER