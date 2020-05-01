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Ankara’da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist Diyarbakır’da yakalandı

Ankara Kumrular Caddesi'nde 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faillerinden olan terörist, Diyarbakır’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

10:16 -
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2011 yılında Ankara Kumrular Caddesi’nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör eylemi ile aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi şüphelilerinden olan teröristin babası M.A.'nın Diyarbakır’daki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

9 yıldır aranan terörist babasına ait evin çatısında kıskıvrak yakalandı. Foto: İHA

Dün akşam saatlerinde iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.A. isimli terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Ankara bomba Diyarbakır Emniyet eylem operasyon Terör terörist
Son güncelleme: 10:32 01.05.2020
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