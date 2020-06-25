Ankara’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Olay, dün saat 22.30’da meydana geldi. Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.’nin aralarında bulunduğu iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında Gökhan E., Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Bedirhan Ş., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Ömer Ş.’de başına aldığı darbeyle yaralandı. Gökhan E.’nin aralarında bulunduğu grup olay sonrası kayıplara karıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Bedirhan Ş.’nin durumunun kritik olduğu belirtildi. (DHA)