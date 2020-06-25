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Ankara’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında biri ağır toplam iki kişi yaralandı.

07:22 -
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Olay, dün saat 22.30’da meydana geldi. Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.’nin aralarında bulunduğu iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı.

FOTO: DHA

Kavga sırasında Gökhan E., Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Bedirhan Ş., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Ömer Ş.’de başına aldığı darbeyle yaralandı. Gökhan E.’nin aralarında bulunduğu grup olay sonrası kayıplara karıştı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Bedirhan Ş.’nin durumunun kritik olduğu belirtildi. (DHA)

Ankara kavga Sağlık
Son güncelleme: 07:25 25.06.2020
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