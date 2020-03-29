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Ankara’da bazı umrecilerin corona virüsü testleri pozitif çıktı

Umreden getirilerek Ankara’da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının ‘corona virüsü’ testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi

19:08 -
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Ankara’da bazı umrecilerin corona virüsü testleri pozitif çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart’ta Umre’den Ankara’ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı.

Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu.

Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.(İHA)

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Ankara Çin Corona Konya KYK Sağlık Sivas umre Yozgat
Son güncelleme: 19:14 29.03.2020
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