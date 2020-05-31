Ankara’da ‘change’ çetesi çökertildi

Ankara’da emniyet ekipleri, ‘change’ yöntemi ile piyasaya sürülen otomobiller ilgili araştırma başlattı. Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı.

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KRİMİNAL İNCELEME

‘Change’ yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Orijinal olduğu belirlenen otomobiller ise sahiplerine geri iade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. (DHA)