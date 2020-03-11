Ankara’da Corona önlemleri arttırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün on binlerce yolcunun seyahat ettiği EGO ve Özel Halk Otobüsleri ile Raylı Sistemlerden sonra salgın hastalık riskine karşı dolmuşlarda da dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkent'teki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, EGO ve Özel Halk Otobüsleri ile Raylı Sistemlerden (ANKARAY, Metro ve Teleferik) sonra dolmuşların ilaçlama çalışmalarını da yakından takip etmeye başladıklarını bildirdi.

ANKARA ZABITASI KONTROLÜNDE TEMİZLİK

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde hizmet veren 2 bin 56 dolmuşta zorunlu hale getirilen dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yerinde denetlerken, dolmuşçu esnafına hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.Toplu taşıma araçlarından biri olan dolmuşlar günlük olarak “Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan”ile iç-dış sterilizasyon işlemine tabi tutulmaya başlandı.

MİNİBÜSLERE TEMİZLİK KONTROLÜ

Ankara Zabıtası ekipleri ile Minibüsçüler Esnaf Odası ve özel bir temizlik firmasının iş birliğiyle gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmaları detaylı şekilde kontrol ediliyor. Ankara Belediyesi Bentderesi bölgesinde genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlenen dolmuşlarda özellikle araçların iç yapısına yönelik koltuk, pencere ve tutanakların temizliğine özen gösterdiğini vurguladı.

“MİNİBÜSLERDE OLMAZSA EKSİK KALACAĞINI DÜŞÜNDÜK”

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini amaçlandığının altını çizen Mustafa Koç, şöyle konuştu:

* Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla EGO ve Özel Halk Otobüsleri, Metro, Teleferik ve ANKARAY vagonlarında başlatılan hijyen çalışmalarının minibüslerde olmazsa eksik kalacağını düşündük.

* Minibüsçüler Esnaf Odasına yazılı bildirimde bulunarak, her gün araçların iç-dış fiziksel temizliğinin yanı sıra iç kısımlarda da salgın hastalık riskine karşı kimyasal ve biyolojik temizlik yapılmasını istedik.

* Salgın hastalıklardan halkımızı korumak için başlattığımız bu çalışmalar nedeniyle duyarlı davrandıkları için Oda yönetimine, durak başkanlarına ve minibüs esnafına teşekkür ediyorum.

“BAŞKENTLİLER TOPLU TAŞIMAYA GÜVENLE BİNEBİLİR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Başkentliler toplu taşıma araçlarının tümüne güvenle binebilirler. Zabıta ekiplerimiz her gün sabah akşam temizlik çalışmasının yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Hep birlikte başkentimizi cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Başkent Mansur Yavaş imzasını taşıyacak” sözlerini kullandı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de halk sağlığının öncelikli olduğuna vurgu yaparak, “Ankara genelinde hizmet veren her minibüsümüz istisnasız her gün temizlenmektedir. Büyükşehir’e bağlı Zabıta ekiplerine ulaşan her bildirimi dikkate alarak, vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için büyük çaba harcıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdikleri kontroller sayesinde hizmet kalitemizi artıran Büyükşehir Zabıtasına ve hijyene önem veren minibüsçü esnafına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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