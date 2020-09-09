Ankara’da corona tedbirleri artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri corona virüsü tedbirleri kapsamında AVM denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda ve Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi’nde başkentlilere ücretsiz dezenfektan dağıtmaya başladı.

AVM'LERDE DENETİMLER ARTTI

Ankara zabıtası, AVM’lerde hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere yayımlanan genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemenin yanı sıra belediye doktorları ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla birlikte vatandaşları bilgilendiriyor.

“GECE GÜNDÜZ” DEMİYORUZ

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, denetimlerin artarak devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

* Denetimlerimizi uzun zamandır sıklaştırarak yapıyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimizi artırdık. Belediyemizin doktorları ve iş sağlığı güvenliği uzmanları da yaptığımız denetimlerimizde bize eşlik ediyor.

* Ziyaret ettiğimiz işletmelerde hem işletmecilere hem vatandaşlara bazı bilimsel ve teknik veriler aktarıyorlar. Genel olarak işletmeler öngörülen düzenlemelere uyuyorlar.

* Yer yapışkanları, içerideki düzenlemeler büyük ölçüde yerine getirilmiş. Biz denetimlerde açık arayıp ceza kesmeyi hiçbir zaman benimsemedik. Bunun sonuçlarını da esnafta görüyoruz. Söylediklerimize dikkat edip uyuyorlar. Bu çalışmamızdan da çok olumlu tepkiler aldık.

* Bunu yaygınlaştıracağız sadece zabıta denetimi değil onların ayağına bilgiyi getirmek, uzmanlığı getirmek buradaki amacımız.

* Şu andaki olumsuz tablonun bir kararsızlığa sebebiyet vermemesini vatandaşlarımıza öneriyorum. Başkanımızın sürecin başından beri söylediği gibi birlikte başaracağız.

DOKTOR VE UZMANLAR DA VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını vakalarının Ankara'da artmasına karşı aldığı tedbirleri artırarak zabıta denetimlerinde başkentlilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda doktor ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla birlikte uyarılarda bulunurken içerisinde maske ve dezenfektan bulunan hijyen kitleri de dağıtıldı.