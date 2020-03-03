Ankara’da feci kaza: İki kişi öldü

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu’nun Eryaman kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden narenciye yüklü TIR’ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü, TIR’ı yol kenarına park etti.

TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirmek için aracı krikoyla kaldırdığı sırada, aynı yönden gelen Hakan Özkara yönetimindeki TIR, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada, farklı yerlere savrulan şoför ve muavin yaşamını yitirirken, Özkara da hurdaya dönen TIR’da yaralandı.

Özkara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü ve muavinin kimliği, kaza yerinde tespit edilemedi.(DHA)