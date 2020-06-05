Ankara’da FETÖ şüphelisi 37 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde üç şüphelinin üzerinden sahte kimlik, bir şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 Euro, üç adet 100 gramlık külçe altın, üç adet altın bilezik, bir adet küçük altın, bir adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet bir dolar ele geçirildiği ifade edildi. Bir şüphelinin üzerinden ise kardeşine ait kimlik ele geçirildiği kaydedildi. (İHA)