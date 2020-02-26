Ankara’da hijyen alarmı! İki katına çıkarıldı…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünyayı saran corona virüsü salgını sonrası vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmesi için temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Her gün yaklaşık 800 bin yolcunun EGO otobüslerini, 400 bin yolcunun da raylı sistemleri kullandığı Ankara'da toplu taşıma araçları her gün dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yavaş, son günlerde etkili olan salgın hastalık riskini en aza indirmek amacında olduklarını belirterek, “Devletimizin ilgili mercileri ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza azami özenle devam edeceğiz” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; ANKARAY, metro, teleferik, EGO ve özel halk otobüslerinde iç ve dış temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe ilaçlanıyor.