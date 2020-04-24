Ankara’da iftar saat kaçta? Ankara imsakiyesi 2020 iftar ve sahur vakitleri…

Ramazan’ın hem ilk gününü hem de ilk cumasını idrak ettiğimiz bugün, oruçlar tutuluyor ve iftar saati merakla araştırılıyor. İftar saat kaçta yapılacak, Diyanet’in yayınladığı 2020 Ramazan imsakiyesine göre iftar saati kaç? İşte merak edilen iftar ve sahur saatleri…

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

ANKARA 2020 İMSAKİYESİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 05:51 12:52 16:38 19:43 21:10 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:16 05:49 12:52 16:39 19:44 21:11 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:39 12:50 16:41 19:52 21:22 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:38 12:50 16:41 19:53 21:24 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:54 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:51 05:31 12:50 16:42 19:59 21:32 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:35 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:38 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:40 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:39 05:24 12:50 16:44 20:06 21:44 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:38 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:46 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:50

ANKARA’NIN TARİHİ CAMİLERİ