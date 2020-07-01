Ankara’da itfaiye eri alımı için mülakat başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvuruları başladı.

Adayların Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan başvuru masalarına, 10 Temmuz Cuma gününe kadar 08.00-17.00 saatleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

TAMAMI İTFAİYE BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLANLAR ARASINDAN SEÇİLECEK

Yavaş’ın işe alımların liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrasında alınacak itfaiye erlerinin tamamı, itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçilecek.

Büyükşehir Belediyesi, ataması yapılacak 300 itfaiye eri adayında ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği' veya ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' alanlarından mezun olma şartı arıyor.

LİSE MEZUNLARI İÇİN EN AZ 55, ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN 60 KPSS PUANI ARANACAK

Alınacak 300 kadın ve erkek itfaiye erinin, 100’ü lise mezunu 200’ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Lise mezunları için en az 55, ön lisans mezunları için 60 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranacak.

Ankara İtfaiyesi, başvuruları geçerli olan adaylar arasından atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında yani bin 500 adayı mülakata çağıracak.

MÜLAKAT 20-30 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

16 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi internet adresi ‘www.ankara.bel.tr’ üzerinden ilan edilecek başvuru sonuçlarına göre gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakat ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.