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Ankara’da korkunç kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Güncellenme: 01:11, 13/11/2020
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Ankara’da korkunç kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 06 Z 3101 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil refüjde durabildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan, Hüseyin, Hasan, İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz'i çevredeki hastanelere sevk etti.

Ekipler, sürücü ve Pınar Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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