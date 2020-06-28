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Ankara’da kundaklandığı iddia edilen 3 gecekondu yandı

Ankara'da bitişik haldeki 3 gecekondu iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Yanan gecekondular kullanılamaz hale geldi.

08:25 -
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Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

HUSUMET Mİ?

Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinleri, gecekondularda oturanların evlerini yaşadıkları bir husumet bir süre önce terk ettiklerini belirtti.

Öte yandan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. (DHA)

Ankara Polis Sağlık yangın
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