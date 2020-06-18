Ankara’da LGS ve YKS’ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Ankara’da 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini göstererek EGO otobüsleri, ANKARAY ve metroyu ücretsiz kullanabilecek.

250 BİN MASKE DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz maske dağıtacağını da paylaştı.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 20 araç ve 40 personelle otobüs duraklarında 150 bin, ANKARAY ve metro İstasyonlarında ise sınav öncesi 100 bin maske dağıtımı için hazır olacak.