Ankara’da metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.

Belediye, Ankara’da metrekare başına saatte ortalama 24.6, yer yer ise 30 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yaşanan sağanak yağışların olumsuz etkileri nedeniyle belediyeye yaklaşık 800 başvuru geldiği kaydedildi.

Belediyenin, tüm birimleriyle 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu ifade edilirken vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği bildirildi.

“EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından tüm semtlerde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yavaş, “Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.