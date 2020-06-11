Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara’da metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı!

Başkentte metrekare başına saatte ortalama 24.6, yer yer ise 30 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışla ilgili yaklaşık 800 başvuru geldiğini duyurdu. Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, "Tüm semtlerimizde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

22:45 -
Haberler Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.

Belediye, Ankara’da metrekare başına saatte ortalama 24.6, yer yer ise 30 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yaşanan sağanak yağışların olumsuz etkileri nedeniyle belediyeye yaklaşık 800 başvuru geldiği kaydedildi.

Belediyenin, tüm birimleriyle 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu ifade edilirken vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği bildirildi.

“EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından tüm semtlerde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yavaş, “Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ankara Twitter
Son güncelleme: 22:49 11.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more