Ankara’da mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle aldığı önlemler bir yandan devam ederken bazı alanlarda ise normalleşme süreci başladı.

Toplum sağlığını gözeterek süreci yakından takip ettiklerini ve önlemleri artırarak mezarlıkları yeniden ziyarete açtıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

* Hastalığın etkilediği alanlardan biri olan mezarlıklarda vefat edenler için de yeni kararlar alınması gerekti corona virüsü vakalarına yönelik olarak taşıma araçları ve personelimizi belirleyerek, gerekli önlemleri aldık.

* Türkiye'nin en büyük mezar alanlarından olan Karşıyaka Mezarlığı'na korona virüs definlerinin yapılmasının riskli olduğunu düşünerek, bu definler için Ankara Valiliği ile birlikte Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda ayrı bir yer tahsis ettik. Bu mezarlığımızda ayrı bir morg ünitesi ve gasilhane tahsisi sağladık.

* Risk nedeniyle de vatandaşlarımızı hiçbir şekilde içeri almadık. Bütün görevlilerimiz tam teçhizatlı şekilde ve önlemlerini alarak görevlerini yapmayı sürdürüyor.

Mezarlıkların insanların en duygusal olduğu ve en çok ziyaret ettiği alanlar olduğuna dikkat çeken Bozan, “Hem cenaze defin işlemlerinde birinci derece yakınlar hariç ziyaretçi almayarak getirdiğimiz kısıtlama hem de cenazelerin öğle ve ikindi vakti beklenmeden defnedilmesi yönünde aldığımız kararlar riskin azaltılması açısından çok yararlı oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda mezarlıklarımızı ek önlemler alarak ve kontrollü şekilde yeniden ziyarete açıyoruz. Aldığımız karar doğrultusunda, kontrolün kolay sağlanabilmesi amacıyla mezarlık alanlarına giriş ve çıkışlar belirlenen kapılardan yapılacak” dedi.

ÖNLEMLER BAYRAMDA DA SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi corona virüsü salgını kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı için de ek önlemler aldı. (İHA)