Ankara’da okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilese de kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, Başkentlilere trafikte zor anlar yaşatsa da özellikle Eymir Gölü’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölün bazı bölümleri donarken, kar yağışını fırsat bilen bazı Ankaralılar yürüyüş yaptı.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili Ankara Valiliği henüz açıklama yapmadı. Açıklama yayınlandığı takdirde haberimizde yer alacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bölge genelinin çok bulutlu,iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,kıyı kesimlerinin ise yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Ankara çevrelerinde doğu ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAYNAK: İHA-METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ