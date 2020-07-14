Ankara’da “otobüsü yavaşlattın” kavgası

Dün akşam Sıhhiye-Eryaman seferini yapan otobüste meydana gelen olay şöyle gelişti:

Yolculardan biri, otobüsü hızlı kullandığı için şoföre tepki gösterdi. Normal hızda kullandığını belirten sürücü ile itiraz eden yolcu arasında bir süre tartışma yaşandı. Bunun üzerine sürücü, otobüsü 30 kilometre hızda kullanmaya başladı. Diğer yolcular da otobüsün yavaşlamasına neden olan kişiye tepki gösterdi.

TEKME-YUMRUK BİRBİRİNE GİRDİLER

Yolcular arasındaki bağrışmalar, bir süre sonra kavgaya dönüştü. 4 yolcunun tekme ve yumruklarla birbirine girmesi üzerine sürücü, otobüsü Şaşmaz kavşağı yakınlarında durdurdu. Sürücü, kaldırım üzerinde kavga etmeye devam eden yolcuları bırakarak seferine devam etti. (DHA)