Ankara’da telaffuzu en zor olan bulvarın ismi değiştirildi

1997 yılından itibaren kullanılan “Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'' bölgede yaşayan vatandaşların zor telaffuz edildiği için yoğun şikayette bulunması üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında bulvarın ismi “Bangabandhu Bulvarı” olarak değiştirildi.

BULVARIN YENİ İSMİNİN TELAFFUZU ŞİMDİ DAHA KOLAY

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri valilik onayının ardından Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını gerçekleştirdi.

Bangladeş'in kurucusu olan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın isminin verildiği bulvarın yeni isminin yerleştirildiğini gören mahalle sakinleri kadar esnaf da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

Emin Kolak: “Koru Mahallesi'nde oturuyorum. Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın isminin değiştirilmesi çok iyi oldu. Telaffuzu zordu ve herhangi bir kodlamada yapamıyorduk.”

Ömer Şimşek: “Bulvarın isminin değiştirilmesi çok iyi oldu. Vatandaşlar telaffuz konusunda çok sıkıntı çekiyordu. Sürekli büfemize gelip ne anlama geldiğini ve neden bu kadar uzun olduğunu soruyorlardı. Sosyal medyada da bu konuyla alakalı eleştirilere de denk gelmiştim. Çok iyi bir karar olmuş hem kısa olması da iyi oldu.”