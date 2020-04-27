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Ankara’da tepki çeken görüntü!

Ankara'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma yasağı bulunan saatler içerisinde, parkta uzun eşek oyunu oynadı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

07:59 -
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Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesinde bir grup genç, corona virüsü önlemleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatler içerisinde, Başak caddesi üzerinde bulunan bir park içerisinde bir araya geldi.

Maske takmayan grup bir süre oynadıkları uzun eşek oyunu ile sosyal mesafe uyarılarını da dikkate almayan gençler, birçok kuralı ihlal etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden kalabalık grup, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. (DHA)

Ankara Corona Polis
Son güncelleme: 08:03 27.04.2020
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