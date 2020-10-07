Ankara’da ulaşım krizi, Büyükşehir yasal süreci başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü’nün denetiminde hizmet vermekte olan Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne (AHOK) bağlı Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticilerinin araçlarını, sözleşme kapsamında çalıştıkları hatlardan çektiklerini duyurdu.

“İLAVE RİNG SERVİSLERİ İLE HİZMET VERİLİYOR”

14 güzergahta çalışan 146 ÖTA aracının güzergah düzenlemelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda gündeme alınmaması gerekçe gösterilerek ulaşımdan çekilmesi üzerine boşluk doğan hatlarda; Sincan, Etimesgut bölgesi güzergahlarında metro aktarmalı ilave ring servisleri ile; Mamak, Altındağ ve Keçiören bölgelerinde aynı güzergahlara verilen ilave servislerle hizmet verildiği ifade edildi.

“YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI”

Belediyeden yapılan açıklamada, hatlarını çeken işleticiler ile ilgili yasal süreç başlatıldığı da belirtildi.