Ankara’daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı

Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk celsesi görüldü. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı.

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İKİ TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın bugünkü celsesinde tüm sanıkların savunmaları alındı. Daha sonra sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Savcı mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey’in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 24 Ocak tarihine erteledi. İHA