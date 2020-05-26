Dört günlük yasakta Ankara’dan Çorum’a yürüdüler

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kimlik çıkartmak için Çorum'dan Ankara'ya giden biri Suriye, ikisi Irak uyruklu 3 mülteci, dönüş yolunda otobüs bulamayınca Çorum'a yürüyerek ulaşmak için yola çıktı.

POLİS GÖZALTINA ALIP SERBEST BIRAKTI

Yolculuklarının 4’üncü gününde Çorum Sungurlu'da bir benzin istasyonunda dinlenmek için duran mültecilerin durumundan şüphelenen vatandaşlar polisi aradı.

Ekipler tarafından karakola alınan 3 mülteci, yapılan sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması ve seyahat izin belgeleri olması üzerine serbest bırakıldı.

ÖĞRETMEN EVİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Gece konaklamak üzere Kentpark’a giden mültecilerin durumunu öğrenen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatı ile mülteciler, belediye tarafından öğretmen evine yerleştirildi. Muhammed isimli mülteci kendilerini sokakta bırakmayan belediye başkanına teşekkür etti. (İHA)