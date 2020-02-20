Ankaralılar Başkentgaz’ın kapısına dayandı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağış nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Başkentgaz'a yönelik protesto eylemleri sürüyor. Sabah erken saatlerde Ankara'da Başkentgaz'ın önünde toplanan bir grup Ankaralı, yüksek doğalgaz faturalarına karşı itiraz dilekçelerini verdiler.

Başkentgaz’ın faturaların yanına Ensar Vakfı’na aktardığı 8 milyon dolar ve vergi kaçakçılığını eklediğini belirten yurttaşlar, tüm Ankaralıları itiraz etmeye çağırdı.

Protesto eylemini organize eden TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, ” Ülke AKP iktidarında kamu hizmetlerini ‘ucuza kapatan’ şirketlerin cennetine dönüştürüldü. Başkentgaz gibi şirketler emeğiyle geçinen insanları soyuyorlar, biz bu itirazları bu soyguna karşı yapıyoruz. Soygunu durdurmak için mücadele ediyoruz” dedi.