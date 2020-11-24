Ankara’ya yürümek isteyen işçilere polis engeli

Sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten çıkartılarak ücretsiz izne gönderilen Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Özer Elektrik, HSK Systemair ve Baldur işçileri, Gebze'den Ankara'ya doğru yürümek istedi, ancak polis Valiliğin pandemi tedbirleri kararını gerekçe göstererek yürüyüşe engel oldu.

POLİS ABLUKAYA ALDI

Sendikanın Gebze Şubesi önünde toplanıp Ankara’ya yürümek isteyen işçileri polis ablukaya aldı. İşçiler yürüyüşe geçmek istediğinde polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı, bu sırada bazı işçilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

“PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ BİZ DEĞİL POLİS İHLAL EDİYOR”

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Bizim derdimiz polis arkadaşlarla değil. Biz işten atılan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşverenlere karşı bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz haklı olarak yürüyüşümüzü yapmak istiyoruz. Bizi sıkışık bir alanda topladılar. Pandemi kurallarını ihlal eden polistir biz değil” diye konuştu.

“İŞVEREN ÜCRETSİZ İZNİ BİR SOPA GİBİ KULLANMAKTA”

Yasak kararına tepki gösteren Birleşik Metal İş Gebze Şube Sekreteri Fehmi Elmacı da şu ifadeleri kullandı:

“Sendikalı ve toplu sözleşme düzeninde çalışmak isteyen arkadaşlarımız cezalandırılıyor. İşveren sendikalaşmaya karşı ücretsiz izni bir sopa gibi kullanmakta. Bin 168 lira ücretsiz izin ücretine mahkum ediliyor. Bu işçiler sokağa çıkma yasaklarının yoğun uygulandığı aylarda fazla mesaili çalışan ve işveren tarafından teşekkür belgeleri alan arkadaşlarımız. Systemair HSK, Baldur Süspansiyon ve Özer Elektrik’ten yasak olmasına rağmen işten çıkartılarak ücretsiz izne yollanan arkadaşlarımız ve sendika yöneticilerimiz ile birlikte Ankara’ya yürüyeceğiz. Çalışma Bakanlığı’nın önüne gideceğiz. Bizim peşimizden de Kocaeli Valiliği yürüyüş yasağı kararı aldı”

VALİLİK 30 GÜN SÜRE İLE YASAKLADI

Bu arada, Kocaeli Valiliği il genelinde toplantı, gösteri ve yürüyüşleri 22/11/2020 günü saat: 00.00'dan, 21/12/2020 günü saat: 00.00'a kadar 30 gün süre ile 2911 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince yasakladı. Yasağa gerekçe olarak da Covid-19 tedbirleri gösterildi.