Ankara’ya yürüyen Durakoğlu SÖZCÜ’ye konuştu: Artık Feyzioğlu avukatlığın bir sorunudur

Dünyanın en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro seçim sistemiyle ilgili yapılması düşünülen değişikliğe tepki göstermek için geçtiğimiz cuma günü Ankara'ya doğru yürüyüşe başlamıştı.

80 baro başkanı kendi şehrinden yola çıktı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nden yola çıkan Durakoğlu da pazartesi günü Ankara’da olacak.

Türkiye Barolar Birliği'ni olağanüstü toplantıya davet etmek üzere başvuruda bulunulacak.

“FEYZİOĞLU AVUKATLIĞIN BİR SORUNUDUR”

Durakoğlu, SÖZCÜ‘ye önemli açıklamalarda bulundu. Durakoğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu için şunları söyledi:

* Artık Metin Feyzioğlu bence avukatlığın bir sorunudur. Ben artık öyle değerlendiriyorum.

* Metin Feyzioğlu bu getirilen teklifin ortağıdır, belki yazıcısıdır, katibidir.

* Ortak bir yazım söz konusuysa ortaklığın içerisindedir.

* Bugünden itibaren Metin Feyzioğlu’na böyle bakıyorum.

* Dolayısıyla başka bir anlatımla da 80 baroyla birlikte kendisinin de imza attığı metne ihanet etmiştir.

* Bu yetmediği gibi, baro başkanlarına da tuzak kurmuştur.

“TBB METİN FEYZİOĞLU DEĞİLDİR”

Durakoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Ankara’ya giderken benim en büyük umudum, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 24 Şubat 2018 tarihinde yaptığı toplantıya benzer bir toplantının yapılmasıdır.

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* O gün de benzeri bir tehditle karşılaşmıştık. Ve o tehdidi, yaptığımız o toplantıyla bertaraf edebilmiştik.

* Şimdi de böyle bir toplantıya ihtiyaç var. Çünkü TBB, Metin Feyzioğlu değildir.

* Barolar Birliği’nin böylesine bir tarihsel süreçte o tarihsel sürecin bilinciyle hareket edip, bir ortak tepkiyi örgütlemesi gerekiyor.

* Bizim de amacımız budur. Bunu örgütleyebilmek amacıyla yapıyoruz zaten bu başvuruyu. Pazartesi günü de bu başvuruyu yapacağız.