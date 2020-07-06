Ankara’yı karıştıran VIP dolandırıcılık

Ankara siyaseti bir süredir Mısır, Irak, Suriye, Tanzanya ve Mersin'de şirketleri olan iş insanı Imad Kachkoul'un Türkiye'de filmlere konu olacak şekilde dolandırılması iddialarını konuşuyor. 30 Haziran'da suç duyurusunda bulunan Kachkoul, AKP Adıyaman eski milletvekili Salih Fırat, Sayit Subaşı (Fırat'ın kayınbiraderi), Efe Subaşı (Sayit Subaşı'nın oğlu) ve Y Bulut Danışmanlık şirketi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılıktan' şikayetçi oldu. Salgın nedeniyle 12 Mart'tan beri Ankara'da bir otelde kalan Imad Kachkoul, SÖZCÜ'ye iddialarını anlattı.

MECLİS'İ GEZDİRDİLER: İddiaya göre Salih Fırat'ın TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı bulunan 06 SS 779 plakalı aracı ile Kachkoul otelinden alındı. Fırat'ın Meclis'te odası olmamasına rağmen Efe Subaşı, iş insanına “Salih Bey'in makamı yoğun, Metin Gündoğdu'nun odasında ağırlayacağız” dedi. Kachkoul'u odaya götürüp hatıra fotoğraf çektirdiler, 15 Temmuz anıtını gezdirdiler. Fırat'ın odasına çıkılacakken “Salih bey çok acil Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı” denildi.

AK-PAR MİMARLIK OFİSİ: Kachkoul, Ümitköy'deki AK Par Mimarlık ofisine götürüldü. Efe Subaşı, babası Sayit Subaşı ile tanıştırdı. Kachkoul, Sayit Subaşı'nın kendisini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Özel Kalem Müdürü olarak tanıttığını iddia etti. Subaşı'nın ofisin Salih Fırat ve Bulut'a ait olduğunu söylediğini öne sürdü. Ve yine Kachkoul'un iddiasına göre 25 Mart'ta Mısır'a özel uçak kiralayarak gitmek isteyen iş insanından 100 bin dolar talep etti. Kachkoul, 26 Mart'ta 70 bin doları Y Bulut Danışmanlık şirketine “Özel uçak için teminat- Imad Kachkoul” açıklaması ile gönderdi. Hakkında açılmış 55 ayrı ‘sahtecilik ve dolandırıcılık' davası, 16 ayrı arama kararı bulunduğu ileri sürülen Sayit Subaşı'na bir daha ulaşamadı.