Anlamlı 19 Mayıs şiirleri… 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri!

19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti için milattır. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak cumhuriyetin temellerini attığı bugün Türk insanının kurtuluşunu sağlamıştır. Türkiye için dönüm noktası olan bu günün en güzel şiirlerini sizler için derledik.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

TARİHE ÜN

Bugün Türk'e bir şeref,tarihlere bir ündür

Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür

Bugün ezdik öz yurda ecel olan başları

bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı

Neydi ah…o karanlık,o günlerdeki acı

Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı

Padişah saltanatı kurtarmak davasında

Memleket tek başına kalmış kendi yasına

Gökler Türk'ün derdinden yas tutmuş kara bağlar

Ateşten bir çemberin içinde Türklük ağlar

Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını

Mevsimler değiştirmiş baharını yazını…

GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

Seni anmak ve anlamak,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin fikirlerini yaşatmak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Senin yolundan gitmek,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin ilkelerinle yaşamak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Kurduğun cumhuriyeti korumak,

Gençliğin en büyük andıdır Atam.

Senin izinden gitmek,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Senin çağdaşlık anlayışın,

Gençliğin en büyük çabasıdır Atam.

Seninle doğup, seninle büyümek,

Gençliğin en büyük şerefidir Atam

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

COŞUYOR

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk’ün önü,

Bekliyor Ata’yı

19 Mayıs günü.

Ata’m Samsun’a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

SAMSUN

Samsun’da o gün doğdu

Türk’ün eşsiz güneşi,

Arasalar bulunmaz

Dünyada onun eşi.

Bütün yurt inliyordu,

Vatan gidiyor diye.

O sanki Türk yurduna

Gökten geldi hediye.

Samsun, Sivas demedi

Bütün yurdu dolaştı,

Türk’ün bu öz evlâdı

Vatanla kucaklaştı.

Bin dokuz yüz on dokuz

Türk’ün temel taşıdır.

Ardından gelen savaş

İstiklâl Savaşı’dır.

Temiz Türk gençliğine

Armağan olsun diye

Bu büyük ve şanlı gün

Bırakıldı hediye.

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata’yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

KUTLUYORUM

19 Mayıs'ı seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Bayramı neşe içinde,

Coşkuyla kutluyorum.

Samsun'u seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Bu bayramı hak eden,

Gençleri kutluyorum.

Bayrağımı seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Meydanları dolduran,

Sizleri kutluyorum.

Ülkemi seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Kalbinde vatan yatan,

Herkesi kutluyorum.