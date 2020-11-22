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Anne-oğul bir saat arayla kalp krizinden öldü

Malatya'da katıldığı düğünde oynarken kalp krizi geçiren Mustafa Gürbüz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz de bir saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 13:47, 22/11/2020
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Anne-oğul bir saat arayla kalp krizinden öldü

Olay, dün akşam Malatya’nın Darende ilçesinde meydana geldi. İlçede yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz, oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı. Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 56 yaşındaki Gürbüz’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen 78 yaşındaki Gürbüz de kurtarılamadı. (DHA)

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