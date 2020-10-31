23 saat sonra mucize

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51’de meydana gelen 6.9’luk depremde yıkıldı.

Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

Arama kurtarma ekipleri, 3´üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’i kurtarma çalışmaları sabırla sürdürüldü.

Depremden 23 saat sonra anne ve 3 çocuk enkazdan çıkarıldı. 1 çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.