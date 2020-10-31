Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

23 saat sonra mucize

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarıldı. Bir çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güncellenme: 14:04, 31/10/2020
Haberler Gündem
23 saat sonra mucize

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51’de meydana gelen 6.9’luk depremde yıkıldı.

Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

Arama kurtarma ekipleri, 3´üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif’i kurtarma çalışmaları sabırla sürdürüldü.

Depremden 23 saat sonra anne ve 3 çocuk enkazdan çıkarıldı. 1 çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

 

aile anne aydın baba Çocuk deprem Ege Üniversitesi Haber izmir
Yayınlanma Tarihi:13:32,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more