Bir annenin yoksulluk karşısında çaresizliği…

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde çekilen bir video görüntüsü ülkede yaşanan yoksulluğu da gözler önüne serdi.

Bir annenin, 2 küçük çocuğu ile çöpleri karıştırıp, ekmek ve yiyecek parçaları bulup karınlarını doyurmaya çalışması yürekleri burktu.

Konyaaltı Atatürk Bulvarı'nda çekilen video görüntüsü, bir annenin yoksulluk karşısında çaresizliğini ortaya koydu. Evine gitmekte olan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşları 3 ile 6 arasında değişen 2 küçük çocuğu ile bir çöp konteynerini içindeki ekmek ve yiyecek parçalarını ayırırken görülüyor.

Annenin hemen yan tarafında bulunan iki küçük çocuğun çaresiz bakışı ve yüzlerine yansıyan keder ile birlikte annelerinin çöpten ayırdığı yiyecekleri yemeleri bir bakıma ülkedeki yoksulluğu da gözler önüne serdi.

“ÇAĞ ATLAMIŞ TÜRKİYE BU OLSA GEREK”

Sözcü İhbar Hattı’na bir okuyucumuz tarafından ulaştırılan görüntülerin devamında ise, videoyu çeken kişi hissettiklerini, “Çağ atlamış Türkiye böyle olsa gerek. İçler acısı. İnsanlar çöpün içinden ekmek topluyor” sözleri ile paylaştı.