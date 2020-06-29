Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Feride C. “Bu hayattan çok sıkıldım yaşamak istemiyorum” diyerek torununun gözü önünde nehre girip ölmek istedi.

Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak vazgeçiremedi. Bu arada çevredeki vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi.

A.B., nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı. Bu arada, kadının torunu korkup gözyaşlarına boğuldu.

Feride C. olay yerine gelen polisin de yardımıyla sudan çıkartıldı. Baygınlık geçiren kadını gören torunu da ağlamaya devam etti.

Feride C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, kız çocuğu ise polis tarafından annesi Burcu K.’ya teslim edildi. (İHA)