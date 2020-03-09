Anneler günü ne zaman? 2020’de anneler günü hangi tarihte?

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene kaç mayısta kutlanacak? Anneler Günü adım adım yaklaşırken bu önemli tarih birçok kişi açısından merak konusu oldu. Birçok kişi tarafından kutlanan ve hayattaki en özel varlıkların başında gelen anneler için özel hazırlık yapmak isteyenler özel hazırlık yaparak sürpriz yapmak istiyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2019′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)