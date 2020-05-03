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Anneler günü ne zaman? Anneler günü bugün mü?

Yılın en anlamlı günlerinden biri Anneler Günü'dür. Çünkü doğduğumuzdan andan itibaren hayatımızın her evresinde bizim mutluluğumuz, iyiliğimiz için her şeyini ortaya koyan annelerimizin önemine dikkat çekilir. Peki Anneler Günü ne zaman? Bugün mü?

10:30 -
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Anneler günü ne zaman? Anneler günü bugün mü?

Anneler günü yaklaştıkça bu özel gün için plan yapmak isteyenler Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor. Hakkı ödenemeyecek annelerimize, onları sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile destek olabiliriz. Peki 2020 yılında Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2019′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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