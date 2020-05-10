Anneler Günü’nde acı olay… Darp etti paralarını alıp gitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitede yaşayan, 77 yaşındaki Ali Osman S ve eşi 77 yaşındaki Emine S., Anneler Günü’nde torunlarından şiddet gördü.

Bu sabah saatlerinde dedesinin evine giden 27 yaşındaki Ali Osman S. para istedi. Ancak ret cevabı alınca dedesi ve babaannesini darp edip, bin 500 lirayla cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. Gözyaşları içerisinde polisleri arayan talihsiz yaşlı çift yardım istedi.

“YARDIM İSTİYORUZ”

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansla şahısları hastaneye kaldırdı. Yaşlı çift buradaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Dede Ali Osman S. kendilerini torununun darp ettiğini ve paralarını aldığı belirterek, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor, para istiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Dede ve babaannenin şikayeti üzerine polis ekipleri 27 yaşındaki genci yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (İHA)