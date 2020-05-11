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Anneler Günü’nü kutlamayan kocasına dehşeti yaşattı!

Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartışığı eşini tabancayla vurarak yaraladı.

16:22 -
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Anneler Günü’nü kutlamayan kocasına dehşeti yaşattı!

Dün gece Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü’nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., eline aldığı tabancasıyla eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu.

(FOTO: DHA)

Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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