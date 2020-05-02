Anneleri Almanya’ya kaçan, babaları cezaevine giren 4 kardeş ortada kaldı

Dün akşam bir kadın, “Bana 4 çocuk emanet edilmişti. Ancak ben bunlara bakamıyorum” diyerek polisi aradı.

Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan eve giden polis ekipleri ise adeta bir dramla karşılaştı…

YURTTAN ÇIKARILDILAR

Anneleri Almanya’ya kaçtıktan sonra Suriyeli babaları Ahmet Esvued birlikte yaşayan Hatice (11) Muhammet (9) Ayşe (5) ve Zeynep (3) adlı 4 kardeş, babalarının cezaevine girmesinin ardından bir süre Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kaldı. Babalarının tahliye olup cezaevinden çıkmasıyla 4 kardeş yurttan çıkarıldı.

4 kardeş babalarının cezaevinden çıkmasıyla sıcak yuvalarına tekrar kavuşmuş olsa da, mutlu günler çok uzun sürmedi.

ORTADA KALDILAR

Baba Ahmet Esvued, tekrar cezaevine düşünce çocuklar yine ortada kaldı. Bir süre komşuları olan bir kadının evinde kalan çocuklara, mahallelinin yardımları çok uzun sürmedi.

Kadın dün gece polisi arayarak “Benim de 3 çocuğum var, bu kadar çocuğa bakmakta zorluk yaşıyorum ” deyince 4 kardeş çocuk esirgeme kurumu yetkililerine teslim edildi. (İHA)