“Annemi dövüyordu” dediği babasını öldürdü

Olay, Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi, Çamlık Caddesi üzerinde, 13 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yumurta satış dükkanı bulunan Yusuf Cemal Sezgin, kapı önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olaydan sonra kaçarken, Sezgin hayatını kaybetti.

SALDIRGAN OĞLU ÇIKTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı Yusuf Cemal Sezgin'in nikahsız eşinden olan oğlu Haydar Mert Kaymaz'ın gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Kısa süre öncesine kadar babasının yanında çalışan Kaymaz'ın, babasıyla sorun yaşadığı ve 2 hafta önce iş yerini terk ettiği öne sürüldü.

ANNESİNİ DÖVDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Cinayet Masası ekipleri, Haydar Mert Kaymaz'ın Beyoğlu'nda bir adreste saklandığını tespit etti. Hakkında 4 suç kaydı bulunan şüpheli düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyette ifadesine başvurulan şüphelinin, “Babam cezaevindeydi. Annemle aralarında dini nikah vardı. Anneme küfrediyor, onu sürekli dövüyordu. Çok sefer uyardım. Olay günü annemi dövdüğü için bir kez daha uyardım. Bana da küfredince silahımı çıkartarak vurdum.” dediği iddia edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Mert Kaymaz emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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