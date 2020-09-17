Annesine attığı nesne silah sayıldı, 3 yıl 9 ay hapsi isteniyor

İstanbul Fatih'te 8 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Bekir K., akşamüzeri eve geldi. Evde olan annesi Özlem K. ile tartışmaya başlayan Bekir K. önce annesine küfürler etti. Sonrasında ise odadan çıkmak isteyen annesinin arkasından sert bir cisim fırlattı.

Kafasına aldığı darbe ile sersemleyen Özlem K. hemen evden çıkarak karakola sığındı. Polise ifade veren anne Özlem K. oğlunun kendisini darp ettiğini söyledi ve şikayetçi oldu.

Oğlunun madde bağımlısı olduğunu dile getiren anne, “Oğlumla aramızda sürekli tartışmalar yaşanır. Madde kullanmasını engellemek istememize rağmen 3 yıldır sürekli maddeyi temin edip kullanıyor” dedi.

“BANA YAKLAŞMASINI İSTEMİYORUM”

Olay günü oğlunun eve geldiğini ve kendisine küfürler ettiğini anlatan Özlem K., “Beni sürekli darp eden, hakarette bulunan madde bağımlısı oğlumdan davacı ve şikayetçiyim. Bana belirli bir mesafeden fazla yaklaşmasını ya da iletişim yollarıyla rahatsız etmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“ANNEMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR”

Şikayetin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki Bekir K. ise suçlamaları reddetti. İfadesinde annesinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Bekir K., “Ben madde bağımlısı değilim. Olay günü yemek yemek için eve geldim. Annem de bana, ‘Yemek yemeyeceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de sinirlerime hakim olamayıp elimdeki eşyaları yere attım. Annem de karakola gidip şikayetçi olmuş. Ben anneme hakaretlerde bulunmadım. Darp etmedim. Annemin üzerime attığı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

DAVA AÇILDI

Olayın ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı annesini darp eden Bekir K. hakkında “silahla kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açtı.