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Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu!

Manisa’nın Kula ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan gencin emniyete giderek polise teslim olduğu ifade edildi.

22:22 -
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Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'nın Seyitali Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesinde oturan annesi Ummuhan A.'nın (53) evinin önüne geldi.

Annesini cep telefonuyla arayarak dışarı çıkmasını isteyen genç, bıçakla annesine saldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan kadın buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

TESLİM OLDU

Annesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, elindeki bıçakla birlikte teslim oldu.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İHA

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Denizli Emniyet Kadın kavga Manisa Polis Sağlık Sanayi
Son güncelleme: 22:31 20.01.2020
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