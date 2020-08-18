Annesini korumak için babasını öldürmüştü! İlk celsede karar çıktı

Geçen yıl Sultangazi’de 16 yaşındaki İbrahim D., annesine yıllardır şiddet uygulayan ve olay günü de bıçakla dilini kesmeye çalışan babası Yusuf D.’yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından tutuklanan ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen İbrahim D.’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu İbrahim D. ile avukatı hazır bulundu.

“AĞLARSAN DİLİNİ KESERİM”

İbrahim D. duruşmadaki savunmasında babası ile aynı iş yerinde çalıştığını ve olay günü de beraber işten çıkıp eve doğru gittiklerini söyledi.

Babasının daha sonra işim var diyerek yanından ayrıldığını söyleyen İbrahim D., şöyle konuştu:

* Eve vardığımda annem kardeşimin hasta olduğunu söyledi biz de hastaneye gitmek için evden çıktık.

* Yolda babam ile karşılaştık. Beraber arabaya bindik. Babam yolda sinirliydi ‘eve gidin’ dedi.

* Arkamızdan babam eve geldi ve annemle tartışmaya başladı. Babam anemin kafasına yumruk attı.

* Annem bunun üzerine ağlamaya başladı. Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti.

* O esnada kardeşlerim de ağlamaya başladı ve babam annemi boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı.

* Annem bayılmış gibiydi. Babam cebinden bir bıçak çıkarttı ve ‘ağlarsan dilini keserim’ dedi.

* Annem bıçağı tutmaya çalışırken eli kesildi.

“DAYANAMADIM”

Babasını sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen İbrahim D., sözlerine şöyle devam etti:

* Babam ‘seni de öldürürüm kardeşlerini de öldürürüm sen karışma’ dedi.

* Ben geri çekildim ama babam bu kez annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu.

* Nefes alamadığını görünce dayanamadım ve babamın koltuğun üzerine bıraktığı bıçağı alarak 2 kez sapladım.

* Babam annemi bıraktı. Daha sonra çok korktum ve abimi aradım. Abim bana polisi arayacağını ve korkmamam gerektiğini söyledi.

* Babam evde devamlı annemle kavga ederdi. Beni, kardeşlerimi ve annemi devamlı döverdi.

“KESECEĞİM’ DEDİ”

Maktulün eşi Saniye D. ise, şunları söyledi:

* Devamlı çocukları da beni de dövüyordu. Olay günü de önce darbetti ardından bıçağı elindeyken dilimi ağzımın içinden çıkarmaya çalışarak ‘senin dilini keseceğim’ dedi.

* Bıçağı ağzıma yaklaştırdı, ben de kendimi korumak için elimle ağzımı kapattım, elimi kesti. Olay anını görmedim kendimden geçmiştim.

* Eşim 9 yıl önce ben hamileyken yine beni darbetmişti ve bebeğim düşmüştü.

İLK CELSEDE TAHLİYE

Mevcut delil durumunu, tanık beyanlarını ve tutuklulukta geçirilen süreyi değerlendiren mahkeme İbrahim D.’nin tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (İHA)