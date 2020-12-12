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Annesini rehin aldı, tehditler savurdu

Malatya'da, Ahmet D.nin (21), bıçakla rehin aldığı annesi Nergiz D. polis tarafından kurtarılırken, gözaltına alınan oğul tehditler savurdu.

Güncellenme: 18:29, 12/12/2020
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Annesini rehin aldı, tehditler savurdu

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İmamoğlu Sokak üzerinde ailesi birlikte yaşayan Ahmet D., annesini rehin aldı.

Bağırma seslerini duyan komşular polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis eve operasyon düzenleyerek önce anne Nergiz D.’yi kurtardı.

Daha sonra polis tarafından ikna edilen Ahmet D., bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Evden çıkarılırken, tehditler savuran Ahmet D. “Öldür beni, öldürmezsen ben senin canını alacağım. Öldür oğlum beni” dedi.

Ahmet D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. DHA

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