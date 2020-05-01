Anneye çifte şok… ‘Ceza yazma ablam’

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, ikametinden 5 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile birlikte alışverişe otomobiliyle gelen Özlem Mum, markete çocukların alınmadığı gerekçesiyle oğluna otomobilde oynaması için cep telefonunu verdi. Mum markete girdikten sonra otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, içerideki küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Marketten çıkan anne Özlem Mum, oğlunun ‘anne telefonu aldılar' diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi.

İKİNCİ KEZ ŞOK

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Özlem Mum'un ifadesine başvurdu. Bu sırada bir polis memuru da korktuğu gözlenen küçük çocuğu teskin etti. Ekiplere olayı anlatan kadın, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yiyeceğini öğrenince ikinci kez şoka uğradı.

“CEZA YAZMA ABLAM”

Polise, “Ceza yazma ablam” diyen Mum, yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonun çalındığını belirterek şunları söyledi:

* Markete geldim. Bana en yakın market burasıydı. Çocuğun elindeydi telefon. Hırsız buralarda 1 saattir dolaşıyormuş.

* Çocuğun elinden almışlar. Şimdi polisler aradı, şimdi ceza yazacaklar bana.

* Öğlen 14.00'dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz?

* Keşke aramasaydım polisi..

Öte yandan, ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, Özlem Mum'a yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildiği belirtildi. (İHA)